Нидерланды объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной поддержки на сумму €250 млн, направленного на укрепление противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс в соцсети Х.

Нидерланды направят €250 млн на программу PURL

По его словам, массированные атаки РФ требуют немедленной реакции партнеров, поэтому Амстердам принял решение выделить средства на закупки со складов США в рамках программы PURL.

— Украине срочно нужна дополнительная военная поддержка в ответ на массированные атаки российской авиации. Именно поэтому Нидерланды снова выделяют €250 млн на поставки со складов США (PURL): средства ПВО, боеприпасы для F-16 и прочее. В эти критические времена Украина может рассчитывать на нашу поддержку! — заявил Брекельманс.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — совместная инициатива США и стран НАТО, которая позволяет союзникам финансировать закупку американского вооружения для Украины.

Механизм работает так:

Украина формирует список приоритетных потребностей в оружии и технике.

Партнерские государства оплачивают приобретение этого вооружения со складов США.

Поставки происходят значительно быстрее, чем по обычным контрактам.

Ранее стало известно, что Польша также планирует существенно увеличить свой вклад в программу PURL.

Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС, что Варшава до конца года перечислит $100 млн на закупку американского вооружения для украинских Сил обороны.

По его словам, средства будут выделены из бюджета Министерства иностранных дел Польши и пойдут исключительно на военную поддержку Украины.

