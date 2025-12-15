Сегодня в Берлине президент Украины Владимир Зеленский проводит серию важных переговоров с представителями немецких властей и международными партнерами.

Зеленский анонсировал ряд встреч в Берлине

Как сообщили Укринформу в Офисе президента, глава государства встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Юлией Клекнер.

Кроме того, Владимир Зеленский вместе с канцлером Мерцем примет участие в закрытии немецко-украинского экономического форума.

Сейчас смотрят

Вечером запланированы переговоры Президента Украины с лидерами стран Европейского Союза, Великобритании, а также с руководителями Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО.

Кроме того, только что завершилась встреча Владимира Зеленского с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что двухдневный дипломатический саммит в Берлине имеет особое значение для Украины.

В частности, на саммите будет обсуждаться 20-пунктный рамочный план, финальным этапом которого является прекращение огня.

По его убеждению, это может существенно изменить ситуацию с безопасностью на земле.

Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Президентом Финляндии Александром Стуббом.

По его словам, переговоры были результативными и прошли на фоне активной работы в дипломатическом направлении.

Глава государства отметил, что стороны обсудили текущие результаты дипломатических усилий, скоординировали общие позиции накануне запланированных встреч с партнерами в Берлине и согласовали дальнейшие шаги.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Финляндию за поддержку Украины, в частности за вклад в программу PURL, которая благодаря усилению обороноспособности Украины укрепляет ее позиции во время переговоров.

Президент также выразил благодарность Александру Стуббу за постоянную координацию и помощь украинскому государству.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.