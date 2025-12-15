У Зеленского в Берлине серия переговоров: что известно о встречах президента Украины
- Владимир Зеленский в Берлине проводит серию переговоров с руководством Германии, лидерами ЕС и Великобритании, а также главами Еврокомиссии, Евросовета и НАТО.
- Главные темы встреч — прекращение огня и надежные гарантии безопасности для Украины, которые должны исключить повторение российской агрессии.
Сегодня в Берлине президент Украины Владимир Зеленский проводит серию важных переговоров с представителями немецких властей и международными партнерами.
Зеленский анонсировал ряд встреч в Берлине
Как сообщили Укринформу в Офисе президента, глава государства встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Юлией Клекнер.
Кроме того, Владимир Зеленский вместе с канцлером Мерцем примет участие в закрытии немецко-украинского экономического форума.
Вечером запланированы переговоры Президента Украины с лидерами стран Европейского Союза, Великобритании, а также с руководителями Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО.
Кроме того, только что завершилась встреча Владимира Зеленского с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что двухдневный дипломатический саммит в Берлине имеет особое значение для Украины.
В частности, на саммите будет обсуждаться 20-пунктный рамочный план, финальным этапом которого является прекращение огня.
По его убеждению, это может существенно изменить ситуацию с безопасностью на земле.
Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Президентом Финляндии Александром Стуббом.
По его словам, переговоры были результативными и прошли на фоне активной работы в дипломатическом направлении.
Глава государства отметил, что стороны обсудили текущие результаты дипломатических усилий, скоординировали общие позиции накануне запланированных встреч с партнерами в Берлине и согласовали дальнейшие шаги.
Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Финляндию за поддержку Украины, в частности за вклад в программу PURL, которая благодаря усилению обороноспособности Украины укрепляет ее позиции во время переговоров.
Президент также выразил благодарность Александру Стуббу за постоянную координацию и помощь украинскому государству.