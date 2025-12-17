Норвегия профинансирует американское оружие для Украины на сумму более €267 млн
- Норвегия выделит 3,2 млрд норвежских крон (более €267 млн) на новый пакет американского оружия для Украины.
- Он включает вооружение и боеприпасы для F-16 и ракеты для систем ПВО.
Норвегия профинансирует новый пакет американского оружия для Украины. Он включает боеприпасы для F-16 и ракеты для систем ПВО.
Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре 17 декабря во время итоговой пресс-конференции в правительственной резиденции, пишет норвежский телеканал NRK.
Норвегия профинансирует оружие для Украины
По словам Стьоре, на эти нужды Норвегия выделяет 3,2 млрд норвежских крон (более €267,5 млн).
— Мы закупим часть этого оборудования в Соединенных Штатах в рамках установленной схемы поддержки Украины, — сказал Стьоре.
Он подчеркнул, что для Украины наступил переломный момент.
— Бремя на страну огромно — в военном, экономическом и политическом плане. Украина на самом деле находится в трехступенчатом кризисе: кризис безопасности, внутриполитический кризис и экономический кризис, — добавил премьер-министр.
Что известно о программе PURL
14 июля 2025 года США и НАТО подписали соглашение Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которое предусматривает закупку американского оружия для Украины за счет европейских стран.
По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Киев может получить значительное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.
На данный момент к PURL уже присоединилась 21 страна, а общая сумма взносов составляет $4,18 млрд.
Финансирование закупки вооружений в США для ВСУ по этой программе недавно осуществили Канада, Германия, Нидерланды, Норвегия и Польша.
Кроме того, впервые к инициативе присоединились партнеры НАТО, которые не являются членами блока — Австралия и Новая Зеландия.