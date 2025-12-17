Норвегия профинансирует новый пакет американского оружия для Украины. Он включает боеприпасы для F-16 и ракеты для систем ПВО.

Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре 17 декабря во время итоговой пресс-конференции в правительственной резиденции, пишет норвежский телеканал NRK.

Норвегия профинансирует оружие для Украины

По словам Стьоре, на эти нужды Норвегия выделяет 3,2 млрд норвежских крон (более €267,5 млн).

— Мы закупим часть этого оборудования в Соединенных Штатах в рамках установленной схемы поддержки Украины, — сказал Стьоре.

Он подчеркнул, что для Украины наступил переломный момент.

— Бремя на страну огромно — в военном, экономическом и политическом плане. Украина на самом деле находится в трехступенчатом кризисе: кризис безопасности, внутриполитический кризис и экономический кризис, — добавил премьер-министр.

Что известно о программе PURL

14 июля 2025 года США и НАТО подписали соглашение Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которое предусматривает закупку американского оружия для Украины за счет европейских стран.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Киев может получить значительное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

На данный момент к PURL уже присоединилась 21 страна, а общая сумма взносов составляет $4,18 млрд.

Финансирование закупки вооружений в США для ВСУ по этой программе недавно осуществили Канада, Германия, Нидерланды, Норвегия и Польша.

Кроме того, впервые к инициативе присоединились партнеры НАТО, которые не являются членами блока — Австралия и Новая Зеландия.

