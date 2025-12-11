Нам следует рассчитывать на пакеты через PURL в $15-16 млрд на следующий год — Зеленский
- Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с США в рамках инициативы PURL и может рассчитывать на пакеты помощи объемом $15–16 млрд на следующий год.
- Президент подчеркнул, что эта программа оружия является критически важной для обеспечения безопасности Украины, независимо от хода мирных переговоров.
Украина может рассчитывать на пакеты через инициативу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для ВСУ, в $15-16 млрд на следующий год.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.
Зеленский об инициативе PURL
— По поводу PURL у нас были разговоры с американской стороной, и мы движемся в рамках этой программы. И нам следует рассчитывать на пакеты через PURL в $15-16 млрд на следующий год, — сказал он.
Президент выразил надежду, что война закончится. Но, по его мнению, в любом случае Украине нужна эта программа.
— Нам нужно это оружие, чтобы просто оно было на складах и поддерживало гарантирование безопасности, потому что никто не знает, что будет послезавтра. Вот почему мы работаем над этой программой, — объяснил Зеленский.
По его словам, украинская сторона вела переговоры с Соединенными Штатами Америки.
В частности, президент просил представителей США, чтобы в любом случае этот процесс происходил параллельно: мирные переговоры и PURL. Поэтому американцы его не останавливают, подчеркнул Зеленский.
5 декабря министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что в инициативе PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины, участвует уже 21 страна.