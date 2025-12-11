Украина может рассчитывать на пакеты через инициативу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для ВСУ, в $15-16 млрд на следующий год.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.

Зеленский об инициативе PURL

— По поводу PURL у нас были разговоры с американской стороной, и мы движемся в рамках этой программы. И нам следует рассчитывать на пакеты через PURL в $15-16 млрд на следующий год, — сказал он.

Президент выразил надежду, что война закончится. Но, по его мнению, в любом случае Украине нужна эта программа.

— Нам нужно это оружие, чтобы просто оно было на складах и поддерживало гарантирование безопасности, потому что никто не знает, что будет послезавтра. Вот почему мы работаем над этой программой, — объяснил Зеленский.

По его словам, украинская сторона вела переговоры с Соединенными Штатами Америки.

В частности, президент просил представителей США, чтобы в любом случае этот процесс происходил параллельно: мирные переговоры и PURL. Поэтому американцы его не останавливают, подчеркнул Зеленский.

5 декабря министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что в инициативе PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины, участвует уже 21 страна.

