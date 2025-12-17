Норвегія профінансує новий пакет американської зброї для України. Він включає зброю та боєприпаси для F-16 та ракети для систем ППО.

Про це заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре 17 грудня під час підсумкової пресконференції в урядовій резиденції, пише норвезький мовник NRK.

Норвегія профінансує зброю для України

За словами Стьоре, на ці потреби Норвегія виділяє 3,2 млрд норвезьких крон (понад €267,5 млн).

Пакет включатиме озброєння та боєприпаси для винищувачів F-16 та ракети для систем протиповітряної оборони.

– Ми закупимо частину цього обладнання у Сполучених Штатів у рамках встановленої схеми підтримки України, – сказав Стьоре.

Він наголосив, що для України настав переломний момент.

– Тягар на країну величезний – у військовому, економічному та політичному плані. Україна насправді перебуває у триступеневій кризі: криза безпеки, внутрішньополітична криза та економічна криза, – додав прем’єр-міністр.

Що відомо про програму PURL

14 липня 2025 року США та НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає закупівлю американської зброї для України за кошти європейських країн.

За словами генсека НАТО Марка Рютте, у межах угоди Київ може отримати значну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Нині до PURL вже долучились 21 країна, а загальна сума внесків становить $4,18 млрд.

Фінансування закупівлі озброєнь у США для ЗСУ за цією програмою нещодавно здійснили Канада, Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Польща.

Крім того, уперше до ініціативи долучилися партнери НАТО, які не є членами блоку – Австралія та Нова Зеландія.

