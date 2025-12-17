Президент США Дональд Трамп объявил о «всеобщей и полной» блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из её портов.

Об этом Трамп сообщил 17 декабря на платформе Truth Social.

Трамп объявил водную блокаду Венесуэлы

— Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, собранной в истории Южной Америки. Она будет только увеличиваться, и шок для них будет таким, какого они никогда ранее не испытывали — до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые ранее украли у нас, — написал он.

Президент США обвинил режим Николаса Мадуро в использовании энергетических ресурсов страны для финансирования преступной деятельности.

Сейчас смотрят

По его словам, власти Венесуэлы направляют нефть с “украденных нефтяных месторождений” для поддержки наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений.

— За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был признан иностранной террористической организацией. Поэтому сегодня я объявляю всеобщую и полную блокаду всех санкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из Венесуэлы, — заявил американский президент.

Как пишет Associated Press, в ответ на эти заявления власти Венесуэлы обвинили Дональда Трампа в нарушении международного права, принципов свободной торговли и свободы судоходства.

— Президент США намерен в абсолютно иррациональной манере якобы ввести морскую блокаду Венесуэлы с целью присвоения богатства, принадлежащего нашей стране, — говорится в заявлении правительства.

Также в Каракасе заявили о намерении вынести этот вопрос на обсуждение на уровне Организации Объединённых Наций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.