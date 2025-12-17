Президент США Дональд Трамп оголосив про “загальну та повну” блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її портів.

Про це Трамп повідомив 17 грудня на платформі Truth Social.

Трамп оголосив водну блокаду Венесуели

– Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, зібраною в історії Південної Америки. Вона буде лише збільшуватися, і шок для них буде таким, якого вони ніколи раніше не відчували – доти, доки вони не повернуть США всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше вкрали у нас, – написав він.

Президент США звинуватив режим Ніколаса Мадуро у використанні енергетичних ресурсів країни для фінансування злочинної діяльності.

За його словами, влада Венесуели спрямовує нафту з “украдених нафтових родовищ” на підтримку наркоторгівлі, торгівлі людьми, вбивств і викрадень.

– За крадіжку наших активів і з багатьох інших причин, включно з тероризмом, контрабандою наркотиків і торгівлею людьми, венесуельський режим був визнаний іноземною терористичною організацією. Тому сьогодні я оголошую загальну й повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що прямують до Венесуели та з Венесуели, – заявив американський президент.

Як пише Associated Press, у відповідь на ці заяви влада Венесуели звинуватила Дональда Трампа у порушенні міжнародного права, принципів вільної торгівлі та свободи судноплавства.

– Президент США має намір запровадити в абсолютно ірраціональний спосіб нібито морську блокаду Венесуели з метою крадіжки багатства, яке належить нашій країні, – йдеться в заяві уряду.

Також у Каракасі заявили про намір винести це питання на обговорення на рівні Організації Об’єднаних Націй.

