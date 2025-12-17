Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 декабря, посетит саммит лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

Об этом пишут Bloomberg и Суспільне со ссылкой на источники.

Зеленский посетит саммит лидеров ЕС

Совет ЕС должен 18 декабря принять решение по репарационному кредиту для Украины.

Лидеры ЕС уже несколько недель пытаются финализировать оформление кредита, осознавая, что Украина быстро исчерпывает финансовые ресурсы.

Однако инициатива столкнулась с жесткой оппозицией со стороны Бельгии, где сосредоточена большая часть замороженных активов Центрального банка России.

Бельгия стремится получить защиту от финансовых обязательств в случае, если Москва прибегнет к ответным мерам или внезапно отсудит активы.

План ЕС предусматривает использование российских средств для предоставления Украине кредита в размере €90 млрд ($106 млрд) в течение следующих двух лет.

Если лидеры ЕС не смогут договориться по этому плану, блоку, вероятно, придется искать временные варианты финансирования, пересматривая свою долгосрочную стратегию.

Ранее сообщалось, что Зеленский сможет присутствовать на заседании саммита лидеров ЕС онлайн.

Планы Еврокомиссии по поддержке Украины

3 декабря Европейская комиссия представила два решения, направленные на обеспечение финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах.

Речь идет о заимствованиях ЕС и о репарационном кредите.

11 декабря послы стран ЕС одобрили соответствующее предложение и начали письменную процедуру с применением статьи 122 Договора Европейского Союза, которая позволяет принимать решения без необходимости единогласной поддержки всех государств-членов блока.

Этот шаг открыл возможность для бессрочного замораживания российских активов.

Бельгия выражает обеспокоенность тем, что на нее может быть возложена обязанность выплачивать кредит, учитывая, что основная часть активов РФ хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Бельгийские власти призывают Европейский Союз сосредоточиться на детальной проработке правовых и юридических аспектов этого вопроса.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала такую позицию и отметила, что Европейский Союз готов разработать механизм, который обеспечит Бельгии необходимую безопасность.

