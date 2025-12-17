Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 грудня, відвідає саміт лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

Про це пишуть Bloomberg та Суспільне з посиланням на джерела.

Зеленський відвідає саміт лідерів ЄС

Рада ЄС має ухвалити 18 грудня рішення щодо репараційного кредиту для України.

Лідери ЄС уже кілька тижнів намагаються фіналізувати оформлення кредиту, усвідомлюючи, що Україна швидко вичерпує фінансові ресурси.

Однак ініціатива зіткнулася з жорсткою опозицією з боку Бельгії, де зосереджена більша частина заморожених активів центрального банку Росії.

Бельгія прагне отримати захист від фінансових зобов’язань у разі, якщо Москва вдасться до заходів у відповідь або раптово відсудить активи.

План ЄС передбачає використання російських коштів для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд ($106 млрд) протягом наступних двох років.

Якщо лідери ЄС не зможуть домовитися щодо цього плану, блоку, ймовірно, доведеться шукати тимчасові варіанти фінансування, переглядаючи свою довгострокову стратегію.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зможе бути присутнім на засіданні саміту лідерів ЄС онлайн.

Плани Єврокомісії щодо підтримки України

3 грудня Європейська комісія представила два рішення, спрямовані на забезпечення фінансових потреб України у 2026–2027 роках. Мова йде про запозичення ЄС та про репараційний кредит.

11 грудня посли країн ЄС схвалили відповідну пропозицію та розпочали письмову процедуру із застосуванням статті 122 Договору Європейського Союзу, яка дозволяє ухвалювати рішення без необхідності одностайної підтримки всіх держав-членів блоку.

Цей крок відкрив можливість для безстрокового замороження російських активів.

Бельгія висловлює занепокоєння тим, що на неї може бути покладено обов’язок виплачувати кредит, з огляду на те, що основна частина активів РФ зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Бельгійська влада закликає Євросоюз зосередитися на детальному опрацюванні правових і юридичних аспектів цього питання.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас підтримала таку позицію та зазначила, що Євросоюз готовий розробити механізм, який забезпечить Бельгії “необхідну безпеку”.

