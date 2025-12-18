Лидеры стран Европейского Союза в ближайшие дни планируют принять решение по финансированию Украины в 2026 и 2027 годах с целью обеспечения дальнейшего сопротивления российской агрессии.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что согласованный формат поддержки будет представлен уже в пятницу.

Финансирование Украины 2026-2027

По информации источников агентства, одним из ключевых сценариев рассматривается использование замороженных в ЕС российских активов.

В то же время реализация этого подхода зависит от позиции Бельгии, одобрение которой остается неопределенным.

В этой связи переговоры между лидерами ЕС в четверг будут сосредоточены на поиске компромисса.

В частности, на сужении объема гарантий формата, который устроит все государства-члены. Дипломаты подчеркивают, что финансовое решение для Украины должно быть найдено в любом случае.

– Это не Европейский Совет, где мы можем разойтись в пятницу и ничего не иметь. Так что решение будет доступно утром в пятницу, – заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

Он также подчеркнул, что отсутствие договоренностей о финансировании Украины на 2026-2027 годы фактически лишит ее возможности защищаться, а это будет иметь серьезные последствия для безопасности всей Европы.

Предпосылки обсуждений

Пока в Евросоюзе нет единого подхода к так называемому репарационному кредиту для Украины.

Часть лидеров поддерживает идею финансирования за счет российских активов, в то время как другие настаивают на использовании общего долгового механизма.

Саммит лидеров ЕС состоится в Брюсселе 18-19 декабря. Именно на нем планируется принять ключевые решения по финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы.

В случае если компромисса достичь не удастся, в ЕС рассматривают альтернативный вариант, так называемый “план Б”.

Он предусматривает предоставление временного кредита за счет заимствований самого блока, чтобы гарантировать поддержку Украины в начале 2026 года.

Ожидается, что в обсуждении вопроса финансирования примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, который также прибудет на саммит ЕС.

