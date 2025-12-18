Финансирование Украины в 2026-2027 годах: ЕС готовит ключевое решение
- Лидеры ЕС обсуждают механизм финансирования Украины на 2026-2027 годы.
- Основным вариантом рассматривается использование замороженных российских активов.
- Окончательное решение планируется согласовать и объявить в ближайшие дни.
Лидеры стран Европейского Союза в ближайшие дни планируют принять решение по финансированию Украины в 2026 и 2027 годах с целью обеспечения дальнейшего сопротивления российской агрессии.
Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что согласованный формат поддержки будет представлен уже в пятницу.
Финансирование Украины 2026-2027
По информации источников агентства, одним из ключевых сценариев рассматривается использование замороженных в ЕС российских активов.
В то же время реализация этого подхода зависит от позиции Бельгии, одобрение которой остается неопределенным.
В этой связи переговоры между лидерами ЕС в четверг будут сосредоточены на поиске компромисса.
В частности, на сужении объема гарантий формата, который устроит все государства-члены. Дипломаты подчеркивают, что финансовое решение для Украины должно быть найдено в любом случае.
– Это не Европейский Совет, где мы можем разойтись в пятницу и ничего не иметь. Так что решение будет доступно утром в пятницу, – заявил высокопоставленный дипломат ЕС.
Он также подчеркнул, что отсутствие договоренностей о финансировании Украины на 2026-2027 годы фактически лишит ее возможности защищаться, а это будет иметь серьезные последствия для безопасности всей Европы.
Предпосылки обсуждений
Пока в Евросоюзе нет единого подхода к так называемому репарационному кредиту для Украины.
Часть лидеров поддерживает идею финансирования за счет российских активов, в то время как другие настаивают на использовании общего долгового механизма.
Саммит лидеров ЕС состоится в Брюсселе 18-19 декабря. Именно на нем планируется принять ключевые решения по финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы.
В случае если компромисса достичь не удастся, в ЕС рассматривают альтернативный вариант, так называемый “план Б”.
Он предусматривает предоставление временного кредита за счет заимствований самого блока, чтобы гарантировать поддержку Украины в начале 2026 года.
Ожидается, что в обсуждении вопроса финансирования примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, который также прибудет на саммит ЕС.