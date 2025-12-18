Чрезвычайная ситуация в аэропорту Брюсселя существенно усложнила участие словацкой делегации в предстоящем саммите Европейского Союза.

Повреждение самолета словацкой делегации

Воздушное судно, которым премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в бельгийскую столицу, получил значительные повреждения и больше не может использоваться для полетов.

Об этом сообщает глава словацкого правительства в соцсети X.

Инцидент произошел уже после приземления самолета в брюссельском аэропорту. По информации премьера, специальное транспортное средство с трапом столкнулось с воздушным судном, что привело к критическим техническим повреждениям.

В результате самолет признан непригодным для дальнейшей эксплуатации и делегация вынуждена оставить его на месте.

О событии Фицо сообщил публично, охарактеризовав начало саммита как неудачное.

– Требовательный саммит в Брюсселе начался не очень удачно. В аэропорту транспортное средство с трапом повредило наш самолет настолько, что он больше не годится к полетам, и мы должны оставить его здесь, – написал премьер.

Подробности масштабов повреждений или возможных сроков ремонта не озвучены.

Саммит ЕС на фоне авиаинцидента

Несмотря на проблемы с авиатранспортом, Роберт Фицо продолжил участие в политических мероприятиях в Брюсселе. В частности, он сообщил о встречах с представителями стран Западных Балкан и выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, отказавшемуся от участия в саммите ЕС.

Премьер Словакии подчеркнул, что Сербия, по его мнению, является одним из наиболее подготовленных государств для вступления в Евросоюз, но постоянно сталкивается с новыми требованиями со стороны Брюсселя.

В то же время он подверг резкой критике политику ЕС в отношении Украины, заявив о наличии двойных стандартов.

– Двойные стандарты являются типичной чертой европейской политики. С одной стороны, крупные игроки толкают Украину в ЕС, хотя она совершенно не готова к этому. С другой стороны, Сербии мешают присоединиться к Союзу, потому что она слишком горда, уверена в себе и суверенна, – отметил Фицо.

Напомним, ранее Венгрия и Словакия заявили о намерении обратиться в Европейский суд, чтобы оспорить инициативу ЕС по запрету импорта российских энергоносителей, включая газ и нефть.

Обе страны считают этот план противоречащим их национальным интересам.

Также Роберт Фицо сообщал, что словацкое правительство поддерживает предложенный США план урегулирования войны в Украине, заметив, что его положения, по его убеждению, в большей степени отвечают интересам России.

