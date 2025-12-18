Лідери країн Європейського Союзу в найближчі дні планують ухвалити рішення щодо фінансування України у 2026 та 2027 роках з метою забезпечення подальшого спротиву російській агресії.

Очікується, що узгоджений формат підтримки буде представлений уже в п’ятницю.

Фінансування України 2026-2027

За інформацією джерел агентства, одним із ключових сценаріїв розглядається використання заморожених у ЄС російських активів.

Водночас реалізація цього підходу залежить від позиції Бельгії, схвалення якої наразі залишається невизначеним.

У зв’язку з цим переговори між лідерами ЄС у четвер будуть зосереджені на пошуку компромісу.

Зокрема, на звуженні обсягу гарантій до формату, який влаштує всі держави-члени. Дипломати наголошують, що фінансове рішення для України має бути знайдене в будь-якому разі.

– Це не Європейська рада, де ми можемо розійтися в п’ятницю і нічого не мати. Тож рішення буде доступне вранці в п’ятницю, – заявив високопоставлений дипломат ЄС.

Він також підкреслив, що відсутність домовленостей щодо фінансування України на 2026–2027 роки фактично позбавить її можливості захищатися, а це матиме серйозні наслідки для безпеки всієї Європи.

Передумови обговорень

Наразі в Євросоюзі немає єдиного підходу до так званого репараційного кредиту для України.

Частина лідерів підтримує ідею фінансування за рахунок російських активів, а інші наполягають на використанні спільного боргового механізму.

Саміт лідерів ЄС відбудеться у Брюсселі 18-19 грудня. Саме на ньому планується ухвалити ключові рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

Якщо компромісу досягти не вдасться, у ЄС розглядають альтернативний варіант, так званий план Б.

Він передбачає надання тимчасового кредиту за рахунок запозичень самого блоку, щоб гарантувати підтримку України на початку 2026 року.

Очікується, що в обговоренні фінансування візьме участь і президент України Володимир Зеленський, який також прибуде на саміт ЄС.

