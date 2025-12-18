Кошта: саммит ЕС будет продолжаться, пока не согласуют финансирование Украины
- Кошта заявил, что лидеры ЕС не покинут саммит, пока не найдут решения по финансированию Украины.
- Решение должно обеспечить финансовую поддержку Украины на 2026-2027 годы.
- Ни одно решение не будет принято без гарантий безопасности для Бельгии.
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что лидеры Европейского союза не покинут заседание до принятия решения о финансировании Украины на 2026-2027 годы.
Заседание Совета ЕС
Об этом он сказал, прибыв на заседание Европейского совета, которое проходит 18–19 декабря в Брюсселе.
– Я могу гарантировать, что мы будем работать над этим сегодня, если нужно, завтра, но мы никогда не оставим этот Совет без окончательного решения по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, – сказал Кошта.
В то же время он подчеркнул, что ни одно решение не будет принято, если оно не гарантирует безопасность для Бельгии.
По словам Средства, уже проделана значительная работа, чтобы обеспечить широкую поддержку в Европейском Совете для окончательного решения о финансовой помощи Украине.
Напомним, в брюссельском аэропорту после посадки был поврежден самолет, по которому прибыла словацкая делегация.
Чрезвычайная ситуация существенно усложнила участие словацкой делегации в саммите Европейского Союза.
Несмотря на проблемы с авиатранспортом, Роберт Фицо продолжил участие в политических мероприятиях в Брюсселе.
В частности, он сообщил о встречах с представителями стран Западных Балкан и выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, отказавшемуся от участия в саммите ЕС.