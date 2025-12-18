Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что лидеры Европейского союза не покинут заседание до принятия решения о финансировании Украины на 2026-2027 годы.

Заседание Совета ЕС

Об этом он сказал, прибыв на заседание Европейского совета, которое проходит 18–19 декабря в Брюсселе.

– Я могу гарантировать, что мы будем работать над этим сегодня, если нужно, завтра, но мы никогда не оставим этот Совет без окончательного решения по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, – сказал Кошта.

В то же время он подчеркнул, что ни одно решение не будет принято, если оно не гарантирует безопасность для Бельгии.

Сейчас смотрят

По словам Средства, уже проделана значительная работа, чтобы обеспечить широкую поддержку в Европейском Совете для окончательного решения о финансовой помощи Украине.

Напомним, в брюссельском аэропорту после посадки был поврежден самолет, по которому прибыла словацкая делегация.

Чрезвычайная ситуация существенно усложнила участие словацкой делегации в саммите Европейского Союза.

Несмотря на проблемы с авиатранспортом, Роберт Фицо продолжил участие в политических мероприятиях в Брюсселе.

В частности, он сообщил о встречах с представителями стран Западных Балкан и выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, отказавшемуся от участия в саммите ЕС.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.