Украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для проведения переговоров и продолжения работы над проектом соглашения о прекращении российско-украинской войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в четверг.

Украинская делегация отправилась в США

По словам главы государства, переговоры состоятся в пятницу и субботу.

— Наша команда уже в пути в США. Пятница и суббота будут посвящены работе там. Американцы ждут нас. Будут ли присутствовать представители Европы — пока неизвестно, — сказал Зеленский.

Ранее издание Politico сообщило, что в эти выходные в Майами запланирована встреча американских и российских чиновников для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине.

По данным источников, знакомых с процессом, администрация США усилила давление на Украину после неудачи усилий Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

Цель переговоров — согласование уступок, которые могли бы завершить войну.

По информации источников, в состав российской делегации войдет глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев.

Американскую сторону будут представлять специальный посланник администрации Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

