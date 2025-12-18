Надзвичайна ситуація в аеропорту Брюсселя суттєво ускладнила участь словацької делегації в майбутньому саміті Європейського Союзу.

Пошкодження літака словацької делегації

Повітряне судно, яким прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до бельгійської столиці, зазнало значних пошкоджень і більше не може використовуватися для польотів.

Про це повідомляє глава словацького уряду в соцмережі X.

Зараз дивляться

Інцидент стався вже після приземлення літака в брюссельському аеропорту. За інформацією прем’єра, спеціальний транспортний засіб із трапом зіткнувся з повітряним судном, що призвело до критичних технічних ушкоджень.

У результаті літак визнано непридатним для подальшої експлуатації, і делегація змушена залишити його на місці.

Про подію Фіцо повідомив публічно, охарактеризувавши початок саміту як невдалий.

– Вимогливий саміт у Брюсселі почався не дуже вдало. В аеропорту транспортний засіб із трапом пошкодив наш літак настільки, що він більше не придатний до польотів, і ми повинні залишити його тут, – написав прем’єр.

Подробиць щодо масштабів пошкоджень або можливих термінів ремонту не озвучено.

Саміт ЄС на тлі авіаінциденту

Попри проблеми з авіатранспортом, Роберт Фіцо продовжив участь у політичних заходах у Брюсселі. Зокрема, він повідомив про зустрічі з представниками країн Західних Балкан та висловив підтримку президентові Сербії Александру Вучичу, який відмовився від участі в саміті ЄС.

Прем’єр Словаччини наголосив, що Сербія, на його думку, є однією з найбільш підготовлених держав до вступу в Євросоюз, але постійно стикається з новими вимогами з боку Брюсселя.

Водночас він різко розкритикував політику ЄС щодо України, заявивши про наявність подвійних стандартів.

– Подвійні стандарти є типовою рисою європейської політики. З одного боку, великі гравці штовхають Україну до ЄС, хоча вона абсолютно не готова до цього. З іншого боку, Сербії заважають приєднатися до Союзу, тому що вона занадто горда, впевнена в собі та суверенна, – зазначив Фіцо.

Нагадаємо, раніше Угорщина та Словаччина заявили про намір звернутися до Європейського суду, щоб оскаржити ініціативу ЄС щодо заборони імпорту російських енергоносіїв, включно з газом і нафтою.

Обидві країни вважають цей план таким, що суперечить їхнім національним інтересам.

Також Роберт Фіцо повідомляв, що словацький уряд підтримує запропонований США план врегулювання війни в Україні, водночас зауваживши, що його положення, на його переконання, більшою мірою відповідають інтересам Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.