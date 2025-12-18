Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що лідери Європейського Союзу не покинуть засідання до ухвалення рішення щодо фінансування України на 2026–2027 роки.

Засідання ради ЄС

Про це він сказав, прибувши на засідання Європейської ради, що проходить 18–19 грудня в Брюсселі.

– Я можу гарантувати, що ми працюватимемо над цим сьогодні, якщо потрібно, завтра, але ми ніколи не залишимо цю раду без остаточного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, – сказав Кошта.

Водночас він підкреслив, що жодне рішення не буде ухвалено, якщо воно не гарантуватиме безпеку для Бельгії.

За словами Кошти, вже проведено значну роботу, щоб забезпечити широку підтримку в Європейській раді остаточного рішення щодо фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, у брюссельському аеропорту після посадки було пошкоджено літак, яким прибула словацька делегація. Надзвичайна ситуація суттєво ускладнила її участь в саміті Європейського Союзу.

Попри проблеми з авіатранспортом, Роберт Фіцо продовжив участь у політичних заходах у Брюсселі.

Зокрема, він повідомив про зустрічі з представниками країн Західних Балкан та висловив підтримку президентові Сербії Александру Вучичу, який відмовився від участі в саміті ЄС.

