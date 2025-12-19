Европейский Союз принял решение о масштабной финансовой поддержке Украины на ближайшие два года.

Речь идет о €90 млрд помощи на 2026-2027 годы, которые Киев получит в форме беспроцентного займа.

О достижении договоренности сообщил президент Европейского Совета Антониу Кошта в соцсети Х.

€90 млрд помощи Украине от ЕС на 2026-2027 годы

Возвращение средств предусмотрен только при условии выплаты Россией репараций Украине за нанесенный ущерб, подчеркнули европейские лидеры.

Кошта также отметил, что решение о предоставлении Украине беспроцентного займа окончательно согласовано всеми государствами-членами ЕС.

— У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере €90 млрд на 2026-2027 годы одобрено. Мы взяли на себя обязательства — и мы их выполнили, — заявил он.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ключевой целью саммита было оперативное решение финансовых потребностей Украины в условиях продолжающейся войны.

По ее словам, средства будут привлечены через заимствования Евросоюза на международных рынках капитала, что позволит обеспечить стабильное финансирование в ближайшей перспективе.

— Мы предоставили €90 млрд на следующие два года, чтобы Украина имела ресурсы для защиты и восстановления, — подчеркнула она.

Детали договоренности раскрыл канцлер Германии Фридрих Мерц, который назвал принятый финансовый пакет беспрецедентным.

По его словам, речь идет о беспроцентном займе, который Украина будет обязана вернуть только после фактического получения репараций от России.

Обсуждение украинского вопроса на заседании Европейского совета длилось более шести часов и стало одним из ключевых на повестке дня.

— Финансовый пакет для Украины окончательно согласован. Займ в €90 млрд должен быть возвращен только после того, как Россия выплатит репарации. Мы уже приняли решение о блокировании российских активов до тех пор, пока это не произойдет, — пояснил Мерц.

Особое внимание лидеры ЕС уделили вопросу замороженных российских суверенных активов.

По словам канцлера Германии, Европейский Союз подготовил механизм, который позволит использовать эти активы для погашения кредита в случае отказа России выполнять обязательства по репарациям.

— Если соглашения с Россией не будет, Еврокомиссия подготовит предложения по использованию обездвиженных активов для покрытия расходов, — уточнил он.

На решение ЕС отреагировал и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он назвал достигнутую договоренность важным и прагматичным шагом в сложных политических условиях.

— Иногда стоит помнить, что лучшее — враг хорошего. Европейские лидеры провели долгую ночь переговоров, но смогли прийти к приемлемому результату. Речь идет о $105 млрд поддержки, необходимой Украине для защиты не только собственного государства, но и всей Европы, — отметил Кислица.

