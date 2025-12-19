Країнам Європи, імовірно, доведеться шукати формат прямої взаємодії з президентом Росії Володимиром Путіним на тлі мирних ініціатив, які нині просувають Сполучені Штати.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон заявив, повідомляє агентство Bloomberg.

Макрон про шляхи взаємодії з Путіним

За словами президента Франції, за певних умов відновлення діалогу може стати необхідним елементом переговорного процесу.

Макрон наголосив, що перед Європою стоїть вибір: або нинішні переговори приведуть до стійкого і тривалого миру, або європейські країни будуть змушені самостійно формувати канали спілкування з Москвою — у тісній координації з Україною та на засадах повної прозорості.

За його словами, “знову може виникнути потреба поговорити з Володимиром Путіним”.

Як зазначають в агентстві, коментарі французького лідера пролунали на тлі активізації дипломатичних зусиль президента США Дональда Трампа, який очолює нову спробу досягти мирного врегулювання після майже чотирьох років повномасштабної війни Росії проти України.

Американські ініціативи включають обговорення конкретних гарантій безпеки, які мають унеможливити повторення російської агресії.

Водночас залишається відкритим питання, чи готовий Кремль припинити війну, зважаючи на прагнення Москви зберегти контроль над частиною територій на сході України.

Макрон також пов’язав свою заяву з підсумками саміту Європейського Союзу, на якому лідери ЄС погодили рішення про надання Україні позики в обсязі €90 млрд на найближчі два роки.

Фінансування забезпечується за рахунок бюджету Євросоюзу й стало відходом від раніше обговорюваної ідеї використання заморожених російських активів як основної гарантії.

За словами президента Франції, для Європи та України принципово важливо залишатися повноцінними учасниками переговорного процесу.

Він застеріг, що інакше рішення можуть ухвалюватися без прямої участі європейців і Києва, коли посередники окремо спілкуватимуться з російською стороною.

— Ми, європейці та українці, зацікавлені у пошуку правильної структури для належного відновлення участі в цій дискусії. В іншому випадку ми будемо обговорювати це між собою з переговірниками, які потім самостійно підуть і обговорюватимуть це з росіянами. Це не ідеально, — підсумував Макрон.

