Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, заявил, что Россия стремится оккупировать страны Балтии. В Москве пересмотрели планы по возможной агрессии против стран Европы с 2030 года на 2027-й.

Об этом он сказал во время выступления на мероприятии Клуба LB.

– Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027-й, – отметил Буданов.

По словам руководителя разведки, речь идет именно об оккупации стран Балтии. Он объяснил мотивацию Кремля: для того, чтобы подобная империя, какой себя считает РФ, развивалась, нужно “двигаться для расширения своего влияния и территории”.

– На севере – только Северный Ледовитый океан и дальше за кругом – Америка. Не вариант, потому что будет больно. На востоке – Тихий океан и опять же Америка. Ответ тот же. На юге – Китай, будет вообще катастрофически – сухопутная граница, будут такие же условия, как у нас в войне с РФ, только для них. Остается только мероприятие, которое в их понимании, извините за фразеологизм, “зажрался”, “больной”, “хилый” и “нерешительный”, — сказал Буданов.

В то же время Буданов добавил, что Польша сейчас рассматривается Россией только для ударов в рамках военной кампании без планов захвата.

Ранее издание Reuters сообщало, что американские спецслужбы предупреждают о намерениях президента РФ Владимира Путина захватить всю Украину и вернуть принадлежавшие бывшей советской империи части Европы.

