В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в рамках мер по снижению военно-экономических возможностей врага в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно нанесли удары по ряду целей РФ.

ВСУ поразили корабль РФ и другие объекты

В частности, был поражен военный корабль РФ проекта 22460 Охотник, несший патрулирование в Каспийском море вблизи нефтегазовой добывающей платформы.

По судну попали несколько украинских беспилотников. Данные по уровню повреждений и бортового номера корабля уточняются.

Кроме того, под удар попала буровая платформа на нефтегазовом месторождении Филановского в Каспийском море.

Объект принадлежит компании ЛУКОЙЛ и используется для добычи нефти и газа, а также вовлечен в обеспечение вооруженных сил государства-агрессора.

По данным ССО, платформа обеспечивает добычу нефти и газа, экспорт которых наполняет бюджет РФ и финансирует войну.

Первоначальные запасы месторождения оцениваются примерно в 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа.

Информация о дальнейшей возможности ее работы и объемах нанесенного ущерба уточняется.

Также с целью ослабления наступательного потенциала противника недавно была поражена радиолокационная система РСП-6М2 в районе Красносельского на временно оккупированной территории Крыма.

Эта система используется для регулирования движения воздушных судов, в частности, для обеспечения точного захода на посадку при ограниченной видимости.

Напомним, накануне сообщалось, что дальнобойные дроны Центра спецопераций Альфа СБУ поразили уже третью за последние недели нефтедобывающую платформу россиян на принадлежащей компании Лукойл шельфе Каспийского моря.

Источник : Генштаб ВСУ

