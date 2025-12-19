Дрони СБУ уразили вже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі
- Далекобійні дрони СБУ атакували третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі за останні тижні.
- Успішне влучання в газотурбінну установку зафіксувала камера безпілотника, підтвердивши черговий етап системного нищення економічних ресурсів, що фінансують війну РФ проти України.
Далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії Лукойл.
Про це повідомили джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.
Ураження нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі
Як зазначають джерела СБУ, цього разу атака відбулася на бурову установку на родовищі Ракушечне (імені Валерія Грайфера).
За інформацією співрозмовника, бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район російської газотурбінної установки платформи.
– СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.
19 грудня стало відомо, що спецпризначенці СБУ здійснили унікальну операцію в Середземному морі, атакувавши дронами танкер QENDIL так званого тіньового флоту РФ за 2 тис. км від українського кордону.