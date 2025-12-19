Далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії Лукойл.

Про це повідомили джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.

Ураження нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі

Як зазначають джерела СБУ, цього разу атака відбулася на бурову установку на родовищі Ракушечне (імені Валерія Грайфера).

За інформацією співрозмовника, бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район російської газотурбінної установки платформи.

– СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.

19 грудня стало відомо, що спецпризначенці СБУ здійснили унікальну операцію в Середземному морі, атакувавши дронами танкер QENDIL так званого тіньового флоту РФ за 2 тис. км від українського кордону.

