У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що умежах заходів зі зниження воєнно-економічних можливостей ворога в ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно завдали ударів по низці цілей російської федерації.

ЗСУ уразили корабель РФ та інші обʼєкти

Зокрема, було уражено військовий корабель РФ проєкту 22460 Охотнік, який ніс патрулювання в Каспійському морі поблизу нафтогазової видобувної платформи.

По судну влучили кілька українських безпілотників. Дані щодо рівня пошкоджень і бортового номера корабля наразі уточнюються.

Крім того, під удар потрапила бурова платформа на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі.

Об’єкт належить компанії Лукойл та використовується для видобутку нафти й газу, а також залучений до забезпечення збройних сил держави-агресора.

За даними ССО, платформа забезпечує видобуток нафти й газу, експорт яких наповнює бюджет росії та фінансує війну.

Початкові запаси родовища оцінюються приблизно у 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу.

Інформація про подальшу можливість її роботи та обсяги завданих збитків уточнюється.

Також з метою послаблення наступального потенціалу противника нещодавно було уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського на тимчасово окупованій території Криму.

Ця система використовується для регулювання руху повітряних суден, зокрема для забезпечення точного заходу на посадку за умов обмеженої видимості.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії Лукойл.

