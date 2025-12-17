В ночь на 17 декабря подразделения Сил обороны дальнобойными средствами нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Славянский в Краснодарском крае РФ, по нефтебазе в Ростовской области и по военным целям на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атака на нефтяные объекты в РФ

Так, Славянский НПЗ находится в городе Славянск-на-Кубани. По состоянию на 2025 год этот НПЗ имеет мощность переработки сырой нефти и конденсата около 5,2 млн тонн в год. Продукция НПЗ идет на обеспечение оккупационных вооруженных сил.

На Славянском НПЗ зафиксированы взрывы и пожар. Степень повреждений уточняется.

Также Украина нанесла удар по территории нефтебазы Николаевская в Ростовской области РФ. По предварительным данным, в результате атаки поврежден резервуар и речное плавсредство Капитан Гиберт.

Удары по вражеским военным целям

На временно оккупированной территории Луганской области поражен полевой артиллерийский склад подразделения 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ. Ущерб уточняется.

