Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае и нефтебазе в Ростовской области
- Силы обороны Украины ночью 17 декабря поразили нефтеперерабатывающий завод Славянский в Краснодарском крае и нефтебазу в Ростовской области.
- Атакован артиллерийский склад оккупантов в Луганской области.
- Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стационарной платформы буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря.
В ночь на 17 декабря подразделения Сил обороны дальнобойными средствами нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Славянский в Краснодарском крае РФ, по нефтебазе в Ростовской области и по военным целям на оккупированных территориях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Атака на нефтяные объекты в РФ
Так, Славянский НПЗ находится в городе Славянск-на-Кубани. По состоянию на 2025 год этот НПЗ имеет мощность переработки сырой нефти и конденсата около 5,2 млн тонн в год. Продукция НПЗ идет на обеспечение оккупационных вооруженных сил.
На Славянском НПЗ зафиксированы взрывы и пожар. Степень повреждений уточняется.
Также Украина нанесла удар по территории нефтебазы Николаевская в Ростовской области РФ. По предварительным данным, в результате атаки поврежден резервуар и речное плавсредство Капитан Гиберт.
Удары по вражеским военным целям
На временно оккупированной территории Луганской области поражен полевой артиллерийский склад подразделения 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ. Ущерб уточняется.