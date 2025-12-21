Представители шведской таможенной службы и береговой охраны поднялись на борт российского грузового судна Adler, находящегося на якоре вблизи Хеганаса, для проведения таможенной проверки груза.

Об этом сообщает шведское издание Sweden Herald.

Проверка российского судна в шведских водах: что известно

Посадка на судно состоялась вскоре после 01:00 ночи в воскресенье в присутствии полиции. К проверке также были привлечены сотрудники Национального оперативного департамента полиции Швеции (Noa).

По информации шведских СМИ, к делу может быть причастна и служба безопасности Säpo, однако таможенная служба эту информацию не комментирует.

— Посадка прошла гладко, — заявил пресс-секретарь шведской таможни Мартин Хёглунд.

По его словам, проверки груза продолжаются, и пока таможня не может сообщить, что именно находится на борту судна.

Что известно о судне Adler

Российское грузовое судно Adler четыре дня назад вышло из порта вблизи Санкт-Петербурга.

Судно заявило о технических проблемах с двигателем, из-за чего зашло в шведские воды и стало на якорь.

Владельцем судна является компания M Leasing LLC, которая находится под санкциями Европейского Союза и США.

Компанию связывают с перевозкой северокорейских боеприпасов, которые Россия, по данным западных стран, использовала в войне против Украины.

По информации шведских изданий, судно может иметь связи с российским военно-промышленным комплексом.

В то же время в таможенной службе отмечают, что подтверждают только факт санкций в отношении судна и его владельца.

Береговая охрана присоединилась к операции по запросу таможенной службы, которая не имеет достаточного количества плавсредств.

Ранее в Одессе Служба безопасности Украины арестовала иностранное судно, которое входило в так называемый теневой флот России и перевозило украинскую аграрную продукцию из временно оккупированного Крыма.

По данным СБУ, владелец судна находился под санкциями СНБО, а для их обхода регулярно менял название судна и формальных бенефициаров. Сухогруз был обнаружен в порту Одессы под флагом африканской страны и должен был перевозить стальные трубы.

