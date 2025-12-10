В Одессе СБУ арестовала иностранное судно, которое входило в так называемый теневой флот России и перевозило украинскую аграрную продукцию из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Арест судна теневого флота РФ

Владелец судна находился под санкциями СНБО, а для обхода санкций регулярно менял название судна и формальных бенефициаров из третьих стран.

Сотрудники СБУ обнаружили сухогруз в порту Одессы, куда он прибыл под флагом африканской страны. Судно должно было везти стальные трубы.

По данным СБУ, накануне полномасштабного российского вторжения данное судно по меньшей мере семь раз заходило в Севастополь для незаконного экспорта аграрной продукции.

В конце января 2021 года сухогруз незаконно вывез с оккупированного полуострова почти 7 тыс. тонн зерна в Северную Африку.

Во время задержания корабля на его борту находились капитан и 16 членов экипажа – все граждане стран Ближнего Востока.

Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили планы рейсов, лоцманские карты, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины.

СБУ начала уголовное производство по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил);

чч. 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

