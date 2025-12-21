Представники шведської митної служби та берегової охорони піднялися на борт російського вантажного судна Adler, що перебуває на якорі поблизу Геганеса, для проведення перевірки вантажу.

Про це повідомляє шведське видання Sweden Herald.

Перевірка російського судна Adler у шведських водах: що відомо

Перевірка судна Adler почалася після першої ночі в неділю, 21 грудня, із залученням співробітників Національного оперативного департаменту поліції Швеції (Noa).

Зараз дивляться

За інформацією шведських медіа, до справи може бути причетна й служба безпеки Säpo, однак митна служба цю інформацію не коментує.

— Висадка на борт пройшла гладко, — заявив прессекретар шведської митниці Мартін Хьоглунд.

За його словами, перевірки вантажу тривають, і наразі митниця не може повідомити, що саме перебуває на борту судна.

Що відомо про судно Adler

Російське вантажне судно Adler чотири дні тому вийшло з порту поблизу Санкт-Петербурга.

Судно заявило про технічні проблеми з двигуном, через що зайшло у шведські води та стало на якір.

Власником судна є компанія M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями Європейського Союзу та США.

Компанію пов’язують із перевезенням північнокорейських боєприпасів, які Росія, за даними західних країн, використовувала у війні проти України.

За інформацією шведських видань, судно може мати зв’язки з російським військово-промисловим комплексом.

Водночас у митній службі зазначають, що підтверджують лише факт санкцій щодо судна та його власника.

Берегова охорона долучилася до операції на запит митної служби, яка не має достатньої кількості плавзасобів.

Раніше в Одесі Служба безпеки України арештувала іноземне судно, яке входило до так званого тіньового флоту Росії та перевозило українську аграрну продукцію з тимчасово окупованого Криму.

За даними СБУ, власник судна перебував під санкціями РНБО, а для їх обходу регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів. Суховантаж був виявлений у порту Одеси під прапором африканської країни та мав перевозити сталеві труби.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.