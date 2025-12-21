Инцидент произошел в округе Ходжай в штате Ассам, где поезд, следовавший в направлении Дели, наехал на стадо слонов, которые находились на железнодорожных путях.

Об этом сообщает BBC.

Семь диких слонов погибли под колесами поезда в Индии

Северо-восточная пограничная железная дорога Индии сообщила, что машинист заметил на путях стадо из десятков слонов и применил экстренное торможение.

Несмотря на это, часть животных были сбиты, в частности слонята.

В результате столкновения пять вагонов поезда сошли с рельсов.

Среди пассажиров и персонала поезда пострадавших нет. Один из слонят получил травмы и находится под наблюдением ветеринаров.

Из-за аварии в течение дня в районе происшествия отменяли рейсы и изменяли маршруты поездов.

Власти Индии отмечают, что участок железной дороги, где произошла авария, не входит в официальные миграционные коридоры слонов.

В то же время штат Ассам имеет одну из крупнейших популяций слонов в Индии — там зарегистрировано около шести тысяч животных.

