Скоростной поезд в Индии сбил стадо слонов: семь погибли
Инцидент произошел в округе Ходжай в штате Ассам, где поезд, следовавший в направлении Дели, наехал на стадо слонов, которые находились на железнодорожных путях.
Об этом сообщает BBC.
Северо-восточная пограничная железная дорога Индии сообщила, что машинист заметил на путях стадо из десятков слонов и применил экстренное торможение.
Несмотря на это, часть животных были сбиты, в частности слонята.
В результате столкновения пять вагонов поезда сошли с рельсов.
Среди пассажиров и персонала поезда пострадавших нет. Один из слонят получил травмы и находится под наблюдением ветеринаров.
Из-за аварии в течение дня в районе происшествия отменяли рейсы и изменяли маршруты поездов.
Власти Индии отмечают, что участок железной дороги, где произошла авария, не входит в официальные миграционные коридоры слонов.
В то же время штат Ассам имеет одну из крупнейших популяций слонов в Индии — там зарегистрировано около шести тысяч животных.