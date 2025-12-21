Інцидент стався в окрузі Ходжай у штаті Ассам, де потяг, що прямував у напрямку Делі, наїхав на стадо слонів, які перебували на залізничній колії.

Про це повідомляє BBC.

Сім диких слонів загинули під колесами поїзда в Індії

Північно-східна прикордонна залізниця Індії повідомила, що машиніст помітив на колії стадо з десятків слонів та застосував екстрене гальмування.

Зараз дивляться

Попри це, частину тварин збили, зокрема слоненят.

Унаслідок зіткнення п’ять вагонів поїзда зійшли з рейок.

Серед пасажирів і персоналу потяга постраждалих немає. Один зі слоненят зазнав травм і перебуває під наглядом ветеринарів.

Через аварію протягом дня в районі події скасовували рейси та змінювали маршрути поїздів.

Влада Індії зазначає, що ділянка залізниці, де сталася аварія, не входить до офіційних міграційних коридорів слонів.

Водночас штат Ассам має одну з найбільших популяцій слонів в Індії — там зареєстровано близько шести тисяч тварин.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.