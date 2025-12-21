Швидкісний поїзд в Індії збив стадо слонів: семеро загинули
Інцидент стався в окрузі Ходжай у штаті Ассам, де потяг, що прямував у напрямку Делі, наїхав на стадо слонів, які перебували на залізничній колії.
Про це повідомляє BBC.
Сім диких слонів загинули під колесами поїзда в Індії
Північно-східна прикордонна залізниця Індії повідомила, що машиніст помітив на колії стадо з десятків слонів та застосував екстрене гальмування.
Попри це, частину тварин збили, зокрема слоненят.
Унаслідок зіткнення п’ять вагонів поїзда зійшли з рейок.
Серед пасажирів і персоналу потяга постраждалих немає. Один зі слоненят зазнав травм і перебуває під наглядом ветеринарів.
Через аварію протягом дня в районі події скасовували рейси та змінювали маршрути поїздів.
Влада Індії зазначає, що ділянка залізниці, де сталася аварія, не входить до офіційних міграційних коридорів слонів.
Водночас штат Ассам має одну з найбільших популяцій слонів в Індії — там зареєстровано близько шести тисяч тварин.