В ЮАР вооруженные люди расстреляли посетителей таверны: 9 погибших и 10 раненых
- Стрельба в городке Беккерсдали в Южной Африке унесла девять жизней, еще 10 человек получили ранения.
- Неизвестные открыли огонь по посетителям бара и продолжали стрелять наугад, пока не скрылись с места происшествия.
- Городок Беккерсдал известен высоким уровнем безработицы.
В южноафриканском городке Беккерсдал недалеко от Йоханнесбурга неизвестные устроили стрельбу в местном баре. Погибли девять человек, еще десять получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Это уже вторая массовая стрельба за последние недели.
Стрельба в ЮАР
Стрельба произошла в городке Беккерсдал, что в 40 км от Йоханнесбурга, незадолго до 1 часа ночи по местному времени.
По словам полиции, около 12 мужчин в белом микроавтобусе и серебристом седане открыли огонь по посетителям бара и продолжали стрелять наугад, пока убегали с места происшествия. Некоторые жертвы были случайно застрелены на улицах неизвестными вооруженными людьми, говорится в заявлении полиции.
Среди погибших был водитель онлайн-сервиса вызова автомобилей, который находился возле бара. Полиция начала розыск нападавших.
Причина стрельбы пока не известна. Всех раненых госпитализировали.
Городок Беккерсдал, который является частью муниципалитета Ранд-Вест-Сити, характеризуется высоким уровнем безработицы и бедности из-за упадка золотодобывающей промышленности.
ЮАР – крупнейшая экономика Африки, имеет один из самых высоких в мире уровней убийств, в среднем около 60 в день.
6 декабря вооруженные люди атаковали общежитие вблизи столицы Претории, убив десять человек, среди которых был трехлетний ребенок. Полиция сообщила, что стрельба произошла в месте, где незаконно продавали алкоголь.