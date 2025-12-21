В южноафриканском городке Беккерсдал недалеко от Йоханнесбурга неизвестные устроили стрельбу в местном баре. Погибли девять человек, еще десять получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Это уже вторая массовая стрельба за последние недели.

Стрельба в ЮАР

Стрельба произошла в городке Беккерсдал, что в 40 км от Йоханнесбурга, незадолго до 1 часа ночи по местному времени.

По словам полиции, около 12 мужчин в белом микроавтобусе и серебристом седане открыли огонь по посетителям бара и продолжали стрелять наугад, пока убегали с места происшествия. Некоторые жертвы были случайно застрелены на улицах неизвестными вооруженными людьми, говорится в заявлении полиции.

Среди погибших был водитель онлайн-сервиса вызова автомобилей, который находился возле бара. Полиция начала розыск нападавших.

Причина стрельбы пока не известна. Всех раненых госпитализировали.

Городок Беккерсдал, который является частью муниципалитета Ранд-Вест-Сити, характеризуется высоким уровнем безработицы и бедности из-за упадка золотодобывающей промышленности.

ЮАР – крупнейшая экономика Африки, имеет один из самых высоких в мире уровней убийств, в среднем около 60 в день.

6 декабря вооруженные люди атаковали общежитие вблизи столицы Претории, убив десять человек, среди которых был трехлетний ребенок. Полиция сообщила, что стрельба произошла в месте, где незаконно продавали алкоголь.

