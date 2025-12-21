Секретарь СНБО Рустем Умеров и специальный посланник президента США Стив Уиткофф обнародовали совместное заявление по итогам трёхдневных переговоров, которые состоялись во Флориде и были посвящены вопросам прекращения войны в Украине.

Об этом Умеров сообщил в Telegram, а Уиткофф — в сети X.

Заявление делегаций Украины и США по итогам переговоров

В документе отмечается, что в течение последних трёх дней во Флориде проходили переговоры между украинской делегацией и партнёрами из Соединённых Штатов и стран Европы.

Сейчас смотрят

В состав украинской делегации, помимо Рустема Умерова, вошёл начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Американскую сторону на переговорах представляли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и представитель Белого дома Джош Груэнбаум.

В переговорах также приняли участие ключевые советники по вопросам национальной безопасности европейских государств, которые присоединились к согласованию общего стратегического подхода между Украиной, США и Европой.

Встреча в формате США—Украина состоялась отдельно. В ходе переговоров стороны сосредоточились на четырёх основных документах:

продолжении проработки 20-пунктного плана;

согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности;

согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности со стороны США;

дальнейшей работе над экономическим планом развития, известным как план процветания.

Участники переговоров также обсудили временные рамки и последовательность следующих шагов.

— Украина остаётся полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет — остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины, — говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что мир — это не только прекращение боевых действий, но и основа для стабильного будущего.

— Украина высоко ценит лидерство и поддержку Соединённых Штатов, а также дальнейшую тесную координацию с партнёрами на следующих этапах этой важной работы, — отмечается в документе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.