Сосредоточились на 4 документах: Умеров и Виткофф о переговорах во Флориде
- Рустем Умеров и Стив Уиткофф обнародовали одинаковые заявления по итогам трехдневных переговоров во Флориде.
- В переговорах приняли участие делегации Украины, США и европейских стран. Отдельная встреча в формате США–Украина была посвящена работе над четырьмя документами.
- Стороны обсудили временные рамки, последовательность дальнейших шагов и подтвердили приверженность достижению справедливого и устойчивого мира при поддержке США.
Секретарь СНБО Рустем Умеров и специальный посланник президента США Стив Уиткофф обнародовали совместное заявление по итогам трёхдневных переговоров, которые состоялись во Флориде и были посвящены вопросам прекращения войны в Украине.
Об этом Умеров сообщил в Telegram, а Уиткофф — в сети X.
Заявление делегаций Украины и США по итогам переговоров
В документе отмечается, что в течение последних трёх дней во Флориде проходили переговоры между украинской делегацией и партнёрами из Соединённых Штатов и стран Европы.
В состав украинской делегации, помимо Рустема Умерова, вошёл начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
Американскую сторону на переговорах представляли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и представитель Белого дома Джош Груэнбаум.
В переговорах также приняли участие ключевые советники по вопросам национальной безопасности европейских государств, которые присоединились к согласованию общего стратегического подхода между Украиной, США и Европой.
Встреча в формате США—Украина состоялась отдельно. В ходе переговоров стороны сосредоточились на четырёх основных документах:
- продолжении проработки 20-пунктного плана;
- согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности;
- согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности со стороны США;
- дальнейшей работе над экономическим планом развития, известным как план процветания.
Участники переговоров также обсудили временные рамки и последовательность следующих шагов.
— Украина остаётся полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет — остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины, — говорится в совместном заявлении.
Отмечается, что мир — это не только прекращение боевых действий, но и основа для стабильного будущего.
— Украина высоко ценит лидерство и поддержку Соединённых Штатов, а также дальнейшую тесную координацию с партнёрами на следующих этапах этой важной работы, — отмечается в документе.