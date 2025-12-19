Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
Договорились о дальнейших шагах: Украина, Европа и США завершили встречу
Главное
- Рустем Умеров проинформировал президента Украины Владимира Зеленского об итогах встречи в США.
- Он отметил, что стороны договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.
В США завершена встреча украинских представителей с американскими и европейскими партнерами.
Умеров сообщил о завершении встречи в США
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о завершении встречи с американскими и европейскими партнерами в США.
– Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами, – написал он в Telegram.
Умеров отметил, что проинформировал президента Украины Владимира Зеленского об ее итогах.
Сейчас смотрят
По его словам, стороны договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.
Фото: Рустем Умеров
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.