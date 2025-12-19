В США завершена встреча украинских представителей с американскими и европейскими партнерами.

Умеров сообщил о завершении встречи в США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о завершении встречи с американскими и европейскими партнерами в США.

– Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами, – написал он в Telegram.

Умеров отметил, что проинформировал президента Украины Владимира Зеленского об ее итогах.

По его словам, стороны договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

