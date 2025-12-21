Секретар РНБО Рустем Умєров та спеціальний посланець президента США Стів Віткофф оприлюднили спільну заяву за підсумками триденних переговорів, що відбулися у Флориді та були присвячені питанням припинення війни в Україні.

Про це Умєров повідомив у Telegram, а Віткофф – у мережі Х.

Заява делегацій України та США за підсумками переговорів

У документі зазначається, що протягом останніх трьох днів у Флориді проходили переговори між українською делегацією та партнерами зі Сполучених Штатів і країн Європи.

До складу української делегації, окрім Рустема Умєрова, увійшов начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов.

Американську сторону на переговорах представляли Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Білого дому Джош Груенбаум.

У переговорах також взяли участь ключові радники з питань національної безпеки європейських держав, які долучилися до узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, США та Європою.

Зустріч у форматі США-Україна відбулася окремо. Під час перемовин сторони зосередилися на чотирьох основних документах:

продовженні опрацювання 20-пунктного плану;

узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;

узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки з боку США;

подальшій роботі над економічним планом розвитку, відомим як план процвітання.

Учасники переговорів також обговорили часові рамки та послідовність наступних кроків.

– Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет – зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України, – йдеться у спільній заяві.

Наголошується, що мир – це не лише припинення бойових дій, а й основа для стабільного майбутнього.

– Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи, – зазначається у документі.

