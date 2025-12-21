Зосередились на 4 документах: Умєров та Віткофф про переговори у Флориді
- Рустем Умєров і Стів Віткофф оприлюднили однакові заяви за підсумками триденних переговорів у Флориді.
- У переговорах взяли участь делегації України, США та європейських країн. Окрема зустріч у форматі США–Україна була присвячена роботі над чотирма документами.
- Сторони обговорили часові рамки й послідовність подальших кроків та підтвердили відданість досягненню справедливого і стійкого миру за підтримки США.
Секретар РНБО Рустем Умєров та спеціальний посланець президента США Стів Віткофф оприлюднили спільну заяву за підсумками триденних переговорів, що відбулися у Флориді та були присвячені питанням припинення війни в Україні.
Про це Умєров повідомив у Telegram, а Віткофф – у мережі Х.
Заява делегацій України та США за підсумками переговорів
У документі зазначається, що протягом останніх трьох днів у Флориді проходили переговори між українською делегацією та партнерами зі Сполучених Штатів і країн Європи.
До складу української делегації, окрім Рустема Умєрова, увійшов начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов.
Американську сторону на переговорах представляли Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Білого дому Джош Груенбаум.
У переговорах також взяли участь ключові радники з питань національної безпеки європейських держав, які долучилися до узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, США та Європою.
Зустріч у форматі США-Україна відбулася окремо. Під час перемовин сторони зосередилися на чотирьох основних документах:
- продовженні опрацювання 20-пунктного плану;
- узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;
- узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки з боку США;
- подальшій роботі над економічним планом розвитку, відомим як план процвітання.
Учасники переговорів також обговорили часові рамки та послідовність наступних кроків.
– Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет – зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України, – йдеться у спільній заяві.
Наголошується, що мир – це не лише припинення бойових дій, а й основа для стабільного майбутнього.
– Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи, – зазначається у документі.