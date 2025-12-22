Норвегия, осознав, что не может самостоятельно обеспечить Украину определенными видами вооружения, обратилась за помощью к США, соответственно адаптировавшим пакеты приоритетных потребностей для Киева.

США адаптировали пакеты PURL для Украины

Об этом в интервью Укринформу сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен.

– С моей точки зрения, PURL работает. Он основывается на потребностях Украины. Мы смогли оплатить пакеты оружия из Соединенных Штатов, поэтому я этим доволен. Я также обсуждал с американскими властями содержимое пакетов PURL, и они адаптировали их в соответствии с тем, о чем меня просил генерал Сырский и чего мы не смогли предоставить сами. И потому пакеты PURL были дополнением к нашей собственной помощи, – заявил генерал.

Кристоферсен отметил, что норвежское командование поощряет политических лидеров страны и других европейских государств использовать формат PURL для поддержки Украины.

– Но формат PURL – это лишь часть поддержки, которую оказывает Норвегия. С февраля 2022 мы предоставляем оружие из наших собственных запасов, сотрудничали сначала с норвежской промышленностью, а теперь все больше и больше — с украинским ВПК, — добавил главнокомандующий.

По его словам, главным приоритетом европейской безопасности остается дальнейшая поддержка Украины по противодействию российской агрессии.

Ранее сообщалось, что Норвегия профинансирует новый пакет американского оружия для Украины.

Он предусматривает оружие и боеприпасы F-16 и ракеты для систем ПВО.

