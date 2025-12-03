Польша, Германия и Норвегия объявили о совместном выделении $500 млн на закупку американского вооружения для Украины.

Об этом стало известно во время переговоров министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе накануне саммита Альянса.

Программа PURL: Польша, Германия и Норвегия внесут $500 млн

— Сегодня главы дипломатии Польши, Норвегии и Германии объявили о выделении $500 млн на программу PURL, в рамках которой государства НАТО предоставляют Украине военную помощь, — информирует МИД Польши.

Как пишет TVP, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава выделит $100 млн до конца года, Германия – $200 млн.

Норвегия, кроме участия в совместном пакете, объявила о дополнительном взносе в $500 млн вместе с Германией и Нидерландами.

В целом норвежское финансирование в рамках PURL в 2025 году составит $835 млн.

К программе также присоединилась Канада. Министр иностранных дел Анита Ананд подтвердила, что Оттава выделит $200 млн на американское оружие для Украины.

PURL – механизм, созданный США и НАТО, который позволяет союзникам финансировать закупку американского оружия и военной техники для Украины через совместные взносы.

Суть программы заключается в том, что Украина формирует список приоритетных потребностей в вооружениях и боеприпасах.

Список согласовывается на уровне НАТО, после чего закупки осуществляются за средства партнеров.

На сегодняшний день к инициативе PURL присоединились почти 20 стран.

Через PURL профинансировали четыре пакета помощи, которые включали ракеты Patriot и HIMARS, часть оборудования уже доставлена в Украину.

