Польша, Норвегия и Германия предоставят $500 млн по программе PURL
- Польша, Германия и Норвегия объявили о выделении $500 млн на закупку американского вооружения для Украины по программе PURL.
- Норвегия объявила о дополнительном взносе в $500 млн вместе с Германией и Нидерландами.
Польша, Германия и Норвегия объявили о совместном выделении $500 млн на закупку американского вооружения для Украины.
Об этом стало известно во время переговоров министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе накануне саммита Альянса.
Программа PURL: Польша, Германия и Норвегия внесут $500 млн
— Сегодня главы дипломатии Польши, Норвегии и Германии объявили о выделении $500 млн на программу PURL, в рамках которой государства НАТО предоставляют Украине военную помощь, — информирует МИД Польши.
Как пишет TVP, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава выделит $100 млн до конца года, Германия – $200 млн.
Норвегия, кроме участия в совместном пакете, объявила о дополнительном взносе в $500 млн вместе с Германией и Нидерландами.
В целом норвежское финансирование в рамках PURL в 2025 году составит $835 млн.
К программе также присоединилась Канада. Министр иностранных дел Анита Ананд подтвердила, что Оттава выделит $200 млн на американское оружие для Украины.
PURL – механизм, созданный США и НАТО, который позволяет союзникам финансировать закупку американского оружия и военной техники для Украины через совместные взносы.
Суть программы заключается в том, что Украина формирует список приоритетных потребностей в вооружениях и боеприпасах.
Список согласовывается на уровне НАТО, после чего закупки осуществляются за средства партнеров.
На сегодняшний день к инициативе PURL присоединились почти 20 стран.
Через PURL профинансировали четыре пакета помощи, которые включали ракеты Patriot и HIMARS, часть оборудования уже доставлена в Украину.