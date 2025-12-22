Президент США Дональд Трамп вместе с министром обороны Питом Хегсетом выступят с публичным заявлением после совещания с разведывательными службами.

Трамп и Хегсет выступят с заявлением

Выступление запланировано ориентировочно на 23:30 по киевскому времени.

Об этом говорится в ежедневном расписании прессы Белого дома на понедельник, 22 декабря 2025 года.

Согласно графику, в 15:30 по восточноамериканскому времени (EST) президент США получит отчет по закрытому брифингу разведки в Палм-Бич, штат Флорида. Доступ для печати на это мероприятие не предусмотрен.

После этого, в 16:30 EST, Дональд Трамп сделает официальное заявление вместе с министром обороны и министром Военно-морских сил.

Мероприятие состоится также в Палм-Бич и будет открыто для пула журналистов, сопровождающих поездки президента за пределами Вашингтона.

Информационное освещение события будут обеспечивать ведущие американские и международные медиа, в том числе CNN, AP, AFP, Reuters, Bloomberg, The New York Times, The Wall Street Journal и BBC.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет, выступая на форуме президентского фонда Рональда Рейгана в Калифорнии, заявил, что Вооруженные силы США внимательно анализируют опыт Украины по использованию автономных систем вооружений в реальных боевых действиях.

