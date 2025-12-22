Президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом виступлять із публічною заявою після наради з розвідувальними службами.

Трамп і Гегсет виступлять із заявою

Виступ запланований орієнтовно на 23:30 за київським часом.

Про це йдеться у щоденному розкладі преси Білого дому на понеділок, 22 грудня 2025 року.

Зараз дивляться

Згідно з графіком, о 15:30 за східноамериканським часом (EST) президент США отримає закритий брифінг розвідки в Палм-Біч, штат Флорида. Доступ для преси на цей захід не передбачений.

Після цього, о 16:30 EST, Дональд Трамп зробить офіційну заяву разом із міністром оборони та міністром військово-морських сил.

Захід відбудеться також у Палм-Біч і буде відкритий для пулу журналістів, які супроводжують поїздки президента за межами Вашингтона.

Інформаційне висвітлення події забезпечуватимуть провідні американські та міжнародні медіа, зокрема CNN, AP, AFP, Reuters, Bloomberg, The New York Times, The Wall Street Journal та BBC.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет під час виступу на форумі президентського фонду Рональда Рейгана в Каліфорнії заявив, що Збройні сили США уважно аналізують досвід України щодо використання автономних систем озброєнь у реальних бойових діях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.