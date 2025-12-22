Стармер и Трамп провели телефонный разговор: о чем говорили
- Стармер и Трамп в телефонном разговоре обсудили войну России против Украины.
- Британский премьер рассказал о работе Коалиции желающих по миру.
- Лидеры Британии и США также затронули ситуацию в секторе Газа.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Разговор Стармера с Трампом
В ходе общения стороны сосредоточились на теме российской войны против Украины и международных усилиях, направленных на достижение справедливого и продолжительного мира.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
В сообщении говорится, что лидеры начали разговор с обсуждения войны в Украине.
Стармер проинформировал американского президента о деятельности Коалиции желающих, направленной на поддержку любого мирного соглашения и обеспечение справедливого и длительного завершения боевых действий, сообщили на Даунинг-стрит.
Отдельное внимание во время разговора было уделено ситуации в секторе Газа.
Также премьер-министр Великобритании проинформировал Дональда Трампа о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе, в частности, о назначении Кристиана Тернера новым послом Великобритании в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что в эти выходные в Майами состоялась встреч а американских и российских чиновников в рамках инициатив администрации президента США Дональда Трампа, направленных на завершение почти четырехлетней российско-украинской войны.
Кроме того, 19 декабря украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым провела в США очередной раунд переговоров.