Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Разговор Стармера с Трампом

В ходе общения стороны сосредоточились на теме российской войны против Украины и международных усилиях, направленных на достижение справедливого и продолжительного мира.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

В сообщении говорится, что лидеры начали разговор с обсуждения войны в Украине.

Стармер проинформировал американского президента о деятельности Коалиции желающих, направленной на поддержку любого мирного соглашения и обеспечение справедливого и длительного завершения боевых действий, сообщили на Даунинг-стрит.

Отдельное внимание во время разговора было уделено ситуации в секторе Газа.

Также премьер-министр Великобритании проинформировал Дональда Трампа о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе, в частности, о назначении Кристиана Тернера новым послом Великобритании в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что в эти выходные в Майами состоялась встреч а американских и российских чиновников в рамках инициатив администрации президента США Дональда Трампа, направленных на завершение почти четырехлетней российско-украинской войны.

Кроме того, 19 декабря украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым провела в США очередной раунд переговоров.

