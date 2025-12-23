В Турции разбился самолет с ливийской военной делегацией во главе с начальником Генерального штаба.

Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая на платформе X.

Авиакатастрофа в Турции: что известно

— Сегодня в 20:10 из аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, который направлялся в Триполи. В 20:52 связь с самолетом была потеряна. От самолета было получено сообщение об экстренной посадке в районе Хайманы, но после этого связь с самолетом не удалось восстановить, — написал Йерликая.

Он добавил, что на борту находилось пять пассажиров, среди которых — начальник Генерального штаба Ливии генерал-лейтенант Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад.

Позже министр сообщил, что “обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в Триполи, были найдены нашими жандармами в 2 км к югу от села Кесиккавак в районе Хаймана”.

Турецкое издание Yeni Şafak опубликовало видео, на котором зафиксированы обломки самолета Falcon 50.

Ранее Министерство обороны Турции сообщало о визите начальника штаба армии Ливии.

Было известно, что он встретился с министром обороны Турции Ясаром Гюлером и начальником штаба армии Турции Сельчуком Байрактароглу, а также провел переговоры с другими турецкими военными командирами.

Фото: Yeni Şafak

