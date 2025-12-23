У Туреччині розбився літак з лівійською військовою делегацією на чолі з начальником Генерального штабу.

Про це у вівторок, 23 грудня, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая на платформі X.

Авіакатастрофа в Туреччині: що відомо

– Сьогодні о 20:10 з аеропорту Есенбога в Анкарі вилетів літак Falcon 50 з бортовим номером 9H-DFJ, який прямував до Тріполі. О 20:52 зв’язок з літаком було втрачено. Від літака було отримано повідомлення про екстрену посадку в районі Хаймани, але після цього зв’язок з літаком не вдалося відновити, – написав Єрлікая.

Він додав, що на борту перебувало п’ять пасажирів, серед яких – начальник Генерального штабу Лівії генерал-лейтенант Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад.

Пізніше міністр поінформував, що “уламки літака, що вилетів з аеропорту Есенбога в Анкарі до Тріполі, були знайдені нашими жандармами в 2 км на південь від села Кесіккавак в районі Хаймана”.

Турецьке видання Yeni Şafak опублікувало відео, на якому зафіксовано уламки літака Falcon 50.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad’ı taşıyan özel jetin düştüğü olay yerinden gelen ilk görüntülerde, uçağa ait enkaz parçalarının bulunduğu görülüyor. pic.twitter.com/WEApuwdr8k — Yeni Şafak (@yenisafak) December 23, 2025

Раніше Міністерство оборони Туреччини повідомляло про візит начальника штабу армії Лівії.

Було відомо, що він зустрівся з міністром оборони Туреччини Ясаром Гюлером та начальником штабу армії Туреччини Сельчуком Байрактароглу, а також провів переговори з іншими турецькими військовими командирами.

