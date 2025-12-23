У Туреччині розбився літак з лівійською військовою делегацією на чолі з начальником Генерального штабу.

Про це у вівторок, 23 грудня, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая на платформі X.

Авіакатастрофа в Туреччині: що відомо

– Сьогодні о 20:10 з аеропорту Есенбога в Анкарі вилетів літак Falcon 50 з бортовим номером 9H-DFJ, який прямував до Тріполі. О 20:52 зв’язок з літаком було втрачено. Від літака було отримано повідомлення про екстрену посадку в районі Хаймани, але після цього зв’язок з літаком не вдалося відновити, – написав Єрлікая.

Він додав, що на борту перебувало п’ять пасажирів, серед яких – начальник Генерального штабу Лівії генерал-лейтенант Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад.

Пізніше міністр поінформував, що “уламки літака, що вилетів з аеропорту Есенбога в Анкарі до Тріполі, були знайдені нашими жандармами в 2 км на південь від села Кесіккавак в районі Хаймана”.

Турецьке видання Yeni Şafak опублікувало відео, на якому зафіксовано уламки літака Falcon 50.

Раніше Міністерство оборони Туреччини повідомляло про візит начальника штабу армії Лівії.

Було відомо, що він зустрівся з міністром оборони Туреччини Ясаром Гюлером та начальником штабу армії Туреччини Сельчуком Байрактароглу, а також провів переговори з іншими турецькими військовими командирами.

Фото: Yeni Şafak

