У Туреччині розбився літак, на борту якого був начальник Генштабу Лівії
- Літак Falcon 50 з лівійською військовою делегацією вилетів з аеропорту Есенбога в Анкарі до Тріполі та повідомив про екстрену посадку в районі Хаймани.
- На борту перебувало п’ять осіб, зокрема начальник Генштабу Лівії Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад.
- Уламки літака були знайдені за 2 км на південь від села Кесіккавак у районі Хаймана.
У Туреччині розбився літак з лівійською військовою делегацією на чолі з начальником Генерального штабу.
Про це у вівторок, 23 грудня, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая на платформі X.
Авіакатастрофа в Туреччині: що відомо
– Сьогодні о 20:10 з аеропорту Есенбога в Анкарі вилетів літак Falcon 50 з бортовим номером 9H-DFJ, який прямував до Тріполі. О 20:52 зв’язок з літаком було втрачено. Від літака було отримано повідомлення про екстрену посадку в районі Хаймани, але після цього зв’язок з літаком не вдалося відновити, – написав Єрлікая.
Він додав, що на борту перебувало п’ять пасажирів, серед яких – начальник Генерального штабу Лівії генерал-лейтенант Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад.
Пізніше міністр поінформував, що “уламки літака, що вилетів з аеропорту Есенбога в Анкарі до Тріполі, були знайдені нашими жандармами в 2 км на південь від села Кесіккавак в районі Хаймана”.
Турецьке видання Yeni Şafak опублікувало відео, на якому зафіксовано уламки літака Falcon 50.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad’ı taşıyan özel jetin düştüğü olay yerinden gelen ilk görüntülerde, uçağa ait enkaz parçalarının bulunduğu görülüyor. pic.twitter.com/WEApuwdr8k
— Yeni Şafak (@yenisafak) December 23, 2025
Раніше Міністерство оборони Туреччини повідомляло про візит начальника штабу армії Лівії.
Було відомо, що він зустрівся з міністром оборони Туреччини Ясаром Гюлером та начальником штабу армії Туреччини Сельчуком Байрактароглу, а також провів переговори з іншими турецькими військовими командирами.
Фото: Yeni Şafak