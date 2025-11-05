В Луисвилле, штат Кентукки, США, разбился грузовой самолет UPS вскоре после вылета из международного аэропорта имени Мухаммеда Али. В результате катастрофы известно о по меньшей мере семи погибших. Еще 11 человек получили ранения.

Об этом сообщают CNN и ABC News.

Авиакатастрофа самолета в Луисвилле

После падения грузового самолета UPS очевидцы увидели огромный столб дыма и клубы пламени. Власти призвали жителей территории вблизи аэропорта оставаться в своих домах. Также было введено ограничение на поездки в радиусе 8 км.

По словам губернатора штата Кентукки Энди Бешера, ранения получили по меньшей мере 11 человек. Также известно о семи погибших. Однако Бешер считает, что количество жертв увеличится.

Мэр Луисвилля заявил, что погибли трое членов экипажа самолета. Также, предварительно, погибли четыре человека, которые не находились в самолете.

По последним сообщениям, пожар, вызванный аварией самолета, почти локализован.

Начальник пожарной службы Луисвилля Брайан О’Нил заявил, что грузовой самолет вызвал «вторичные взрывы» на нефтеперерабатывающем заводе в районе, где он разбился.

– Там есть несколько резервуаров, в которых хранятся пропан и нефть. Некоторые из них взорвались. Вы, наверное, слышали о вторичных взрывах… некоторые из них произошли в небольших резервуарах, — сказал О’Нил.

Он отметил, что некоторые звуки, которые могли показаться взрывами, на самом деле были звуками предохранительных клапанов, которые выпускали давление, как и предусмотрено их конструкцией.

Ранее губернатор Бешир заявил, что в результате авиакатастрофы пострадали два предприятия Kentucky Petroleum Recycling и Grade A Auto Parts. Двое работников пропали без вести.

