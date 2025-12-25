Папа Римский Лев XIV поздравил верующих всего мира с Рождеством Христовым, пожелал мира тем, кто страдает от войны, и призвал к молитве за украинский народ.

Об этом сообщает Vatican Media.

Папа Римский поздравил верующих с Рождеством

Понтифик произнёс рождественскую речь с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

Сейчас смотрят

В обращении он упомянул Украину и подчеркнул, что необходимо прекратить насилие и искать пути к миру.

— Особенно будем молиться за страдающий украинский народ: пусть утихнет грохот оружия, а вовлечённые стороны, при поддержке усилий международного сообщества, найдут мужество вести искренний, прямой и уважительный диалог, — сказал Папа Римский.

Папа Лев XIV отметил, что путь к миру является ответственностью каждого.

По его мнению, изменения возможны тогда, когда люди готовы признавать собственные ошибки, сопереживать страдающим и проявлять солидарность с теми, кто находится в уязвимом положении.

— Если бы каждый из нас — на всех уровнях — вместо того чтобы обвинять других, сначала признавал свои грехи и просил за них прощения у Бога, а вместе с тем ставил себя на место тех, кто страдает, проявлял солидарность с самыми слабыми и угнетёнными, тогда мир изменился бы, — подчеркнул понтифик.

Напомним, рождественские торжества в Ватикане в этом году проходят по традиционному сценарию — впервые при понтификате Папы Римского Льва XIV.

Ключевыми событиями стали открытие рождественской ёлки и вертепа на площади Святого Петра, а также подготовка к ночной мессе и торжественному благословению Urbi et Orbi.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.