Папа Римский в рождественском поздравлении призвал молиться за Украину
- Папа Римский Лев XIV в рождественском обращении пожелал мира и призвал молиться за украинский народ.
- Понтифик подчеркнул необходимость прекращения насилия и ответственности каждого за путь к миру.
Папа Римский Лев XIV поздравил верующих всего мира с Рождеством Христовым, пожелал мира тем, кто страдает от войны, и призвал к молитве за украинский народ.
Об этом сообщает Vatican Media.
Папа Римский поздравил верующих с Рождеством
Понтифик произнёс рождественскую речь с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.
В обращении он упомянул Украину и подчеркнул, что необходимо прекратить насилие и искать пути к миру.
— Особенно будем молиться за страдающий украинский народ: пусть утихнет грохот оружия, а вовлечённые стороны, при поддержке усилий международного сообщества, найдут мужество вести искренний, прямой и уважительный диалог, — сказал Папа Римский.
Папа Лев XIV отметил, что путь к миру является ответственностью каждого.
По его мнению, изменения возможны тогда, когда люди готовы признавать собственные ошибки, сопереживать страдающим и проявлять солидарность с теми, кто находится в уязвимом положении.
— Если бы каждый из нас — на всех уровнях — вместо того чтобы обвинять других, сначала признавал свои грехи и просил за них прощения у Бога, а вместе с тем ставил себя на место тех, кто страдает, проявлял солидарность с самыми слабыми и угнетёнными, тогда мир изменился бы, — подчеркнул понтифик.
Напомним, рождественские торжества в Ватикане в этом году проходят по традиционному сценарию — впервые при понтификате Папы Римского Льва XIV.
Ключевыми событиями стали открытие рождественской ёлки и вертепа на площади Святого Петра, а также подготовка к ночной мессе и торжественному благословению Urbi et Orbi.