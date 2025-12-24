Эстония готова к решительному ответу на потенциальную агрессию РФ и в Москве не должны сомневаться в этом, заявил министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна.

Эстония готова к решительному ответу в случае агрессии РФ

В общении с польскими медиа Тсахкна заявил, что эстонские службы внимательно следят за ситуацией в приграничье, особенно возле города Нарва – который считается первой вероятной целью России в случае агрессии, пишет RMF24.

— Скажу прямо: если “маленькие зеленые человечки” когда-нибудь перейдут нашу границу — мы будем по ним стрелять. Последствия будут такими, здесь не о чем говорить. Если Россия не будет уверена, что мы действительно отреагируем – они могут испытать нас, – сказал глава МИД Эстонии.

Он отметил, что это касается нарушения воздушного пространства Эстонии истребителями РФ, напомнив об инциденте 19 сентября.

— Если мы увидим, что российские истребители представляют угрозу нашей безопасности – мы будем их сбивать. Это красная линия, и Путин должен это помнить. Он должен знать, что это – территория НАТО, и последствия агрессии не будут безнаказанными, – подчеркнул Тсахкна.

Кроме того, министр подчеркнул, что Европа “совершенно не может верить Путину”, и особенно это касается стран, у которых общая с Россией граница.

