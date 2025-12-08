Владимир Зеленский рассказал, каков главный ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.

Президент также прокомментировал, отличается ли «мирный план», который сегодня демонстрировал секретарь СНБО Рустем Умеров, от планов, представленных после переговоров в Женеве и Майами.

Зеленский о “мирном плане”

– Разные планы, хотя база одна и та же. Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли, — рассказал глава государства по дороге в Брюссель.

По его словам, американская сторона настроена на компромиссы.

— Безусловно, есть сложные вопросы, касающиеся территории, и там компромисс пока не найден, — отметил Зеленский.

Он добавил, что пока также не найден компромисс в вопросе восстановления Украины, в частности финансирования на восстановление.

— И здесь мы не можем не принимать во внимание европейский взгляд. Мы об этом сегодня говорили, будем говорить дальше. И поэтому важно привлечение Европы к этому общению, — отметил президент.

Гарантии безопасности – главный вопрос

По словам Зеленского, важным является вопрос гарантий безопасности.

Главный ответ на этот вопрос, по его мнению, заключается в следующем: если после окончания войны Россия снова начнет агрессию, к чему будут готовы партнеры и на что может рассчитывать Украина?

Президент отметил, что сегодняшние переговоры в Лондоне с европейскими лидерами прошли успешно.

— От каждого плана, от первого до того, который сегодня обсуждался с европейцами, есть небольшой прогресс в сторону возможного потенциального окончания войны… Я думаю, завтра план будет готов, вечером где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправим в США, — отметил он.

По словам президента, самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США.

— Безусловно, если они будут “не Будапештский меморандум”, не пустые обещания, а будут проголосованы в Конгрессе США. Об этом мы говорим, они относятся пока положительно к такому движению, — отметил Зеленский.

Он добавил, что готовы также и европейские гарантии безопасности — Coalition of the Willing.

— Снова же подчеркиваю, главное — на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии в России. Пока что на это ответ я еще не получил, — подчеркнул Зеленский.

