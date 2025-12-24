Якщо “зелені чоловічки” перейдуть кордон Естонії, по них стрілятимуть – МЗС країни
- Естонські служби пильно стежать за ситуацією у прикордонні і готові до рішучої відповіді у разі російської агресії.
- У МЗС країни зазначили, якщо "маленькі зелені чоловічки" колись перейдуть кордон Естонії – по ним буде відкрито вогонь.
- Те ж саме, зазначив Маргус Тсахкна, стосується і порушення повітряного простору Естонії винищувачами РФ.
Естонія готова до рішучої відповіді на потенційну агресію РФ і в Москві не мають сумніватися щодо цього, заявив міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна.
Естонія готова до рішучої відповіді у разі агресії РФ
У спілкуванні з польськими медіа Тсахкна заявив, що естонські служби пильно стежать за ситуацією у прикордонні, особливо біля міста Нарва – яке вважається першою ймовірною ціллю Росії у разі агресії, пише RMF24.
– Скажу прямо: якщо “маленькі зелені чоловічки” колись перейдуть наш кордон – ми будемо по них стріляти. Наслідки будуть такими, тут немає про що говорити. Якщо Росія не буде впевнена, що ми справді відреагуємо – вони можуть випробувати нас, – сказав очільник МЗС Естонії.
Він зазначив, що те саме стосується порушення повітряного простору Естонії винищувачами РФ, нагадавши про інцидент 19 вересня.
– Якщо ми побачимо, що російські винищувачі становлять загрозу для нашої безпеки – ми будемо їх збивати. Це – червона лінія, і Путін має це пам’ятати. Він має знати, що це – територія НАТО, і наслідки агресії не будуть безкарними, – наголосив Тсахкна.
Крім того, міністр наголосив, що Європа “абсолютно не може вірити Путіну”, і особливо це стосується країн, у яких спільний з Росією кордон.