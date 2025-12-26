Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал модернизировать производство ракет и артиллерии, что свидетельствует о намерениях Пхеньяна увеличить выпуск как ядерного, так и обычного оружия накануне очередного съезда Трудовой партии Кореи.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Инспекция оборонных предприятий КНДР

По информации Центрального информационного агентства Кореи (KCNA), Ким Чен Ын посетил ключевые военно-промышленные объекты, где проверил выполнение планов по производству ракет и артиллерийских снарядов за четвертый квартал.

Во время инспекции он также одобрил проекты модернизации заводов, которые должны быть вынесены на рассмотрение девятого съезда правящей партии.

Ожидается, что очередной партийный съезд в Северной Корее состоится в начале 2026 года и станет ключевой площадкой для определения дальнейших политических и военных приоритетов страны.

Как отмечают в агентстве, визит Кима состоялся на фоне демонстрации прогресса в строительстве 8 700-тонной атомной подводной лодки, а также испытаний новой ракеты дальней дальности, которая, по заявлениям Пхеньяна, поразила условную цель на высоте около 200 км.

Аналитики отмечают, что сочетание развития ядерных платформ и модернизации артиллерийского производства указывает на стремление КНДР усилить как стратегическое сдерживание, так и тактические возможности для потенциальных боевых действий на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын также призвал расширить производственные планы на следующий год и укрепить технологическую базу заводов для повышения эффективности и масштабов выпуска вооружений.

