Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав модернізувати виробництво ракет і артилерії, що свідчить про наміри Пхеньяна збільшити випуск як ядерної, так і звичайної зброї напередодні чергового з’їзду Трудової партії Кореї.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Інспекція оборонних підприємств КНДР

За інформацією Центрального інформаційного агентства Кореї (KCNA), Кім Чен Ин відвідав ключові військово-промислові об’єкти, де перевірив виконання планів із виробництва ракет та артилерійських снарядів за четвертий квартал.

Під час інспекції він також схвалив проєкти модернізації заводів, які мають бути винесені на розгляд дев’ятого з’їзду правлячої партії.

Очікується, що черговий партійний з’їзд у Північній Кореї відбудеться на початку 2026 року та стане ключовим майданчиком для визначення подальших політичних і військових пріоритетів країни.

Як зазначають в агентстві, візит Кіма відбувся на тлі демонстрації прогресу в будівництві 8 700-тонного атомного підводного човна, а також випробувань нової ракети далекої дальності, яка, за заявами Пхеньяна, вразила умовну ціль на висоті близько 200 км.

Аналітики зазначають, що поєднання розвитку ядерних платформ і модернізації артилерійського виробництва вказує на прагнення КНДР посилити як стратегічне стримування, так і тактичні можливості для потенційних бойових дій на Корейському півострові.

Кім Чен Ин також закликав розширити виробничі плани на наступний рік і зміцнити технологічну базу заводів для підвищення ефективності та масштабів випуску озброєнь.

