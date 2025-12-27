В субботу, 27 декабря, в 23:05 по местному времени Тайвань подвергся землетрясению магнитудой 7,0.

Об этом говорится в заявлении Центрального метеорологического управления, пишет Bloomberg.

Землетрясение на Тайване: какие последствия

По предварительным данным, эпицентр землетрясения располагался у северо-восточного побережья Тайваня — примерно в 30 километрах к востоку от района Илань.

Сильные толчки ощущались в столице Тайбэй, где зафиксировали интенсивность на уровне 4.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) сообщила, что сотрудников в некоторых кампусах компании в научном парке Синьчжу на севере Тайваня эвакуировали в соответствии со стандартными процедурами реагирования на чрезвычайные ситуации.

TSMC производит на юге Тайваня самые современные чипы. В Синьчжу у компании есть производство и научно-исследовательский центр.

По данным компании Taipower, все электростанции продолжают работать в штатном режиме. Почти 3 500 домохозяйств на востоке Тайваня на короткое время остались без электроснабжения.

Тайваньские власти заявили, что после землетрясения ключевая инфраструктура, в частности автомагистрали и скоростная железная дорога, функционирует нормально.

Напомним, 3 ноября вблизи города Мазари-Шариф на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Подземные толчки привели к многочисленным разрушениям, в частности повредили историческую Голубую мечеть — одну из главных святынь страны. Погибли 20 человек.

