У суботу, 27 грудня, о 23:05 за місцевим часом Тайвань зазнав землетрусу магнітудою 7,0.

Про це йдеться в заяві Центрального метеорологічного управління, пише Bloomberg.

Землетрус на Тайвані: які наслідки

За попередніми даними, епіцентр землетрусу розташовувався біля північно-східного узбережжя Тайваню – приблизно за 30 кілометрів на схід від району Ілань.

Сильні поштовхи відчувалися в столиці Тайбей, де зафіксували інтенсивність на рівні 4.

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) повідомила, що співробітників на деяких кампусах компанії в науковому парку Сіньчжу на півночі Тайваню евакуювали відповідно до стандартних процедур реагування на надзвичайні ситуації.

TSMC виробляє на півдні Тайваню найсучасніші чипи. У Сіньчжу компанія має виробництво і науково-дослідний центр.

За даними компанії Taipower, усі електростанції продовжують працювати у штатному режимі. Майже 3 500 домогосподарств на сході Тайваню на короткий час залишилися без електропостачання.

Тайванські органи влади заявили, що після землетрусу ключова інфраструктура, зокрема автомагістралі та швидкісна залізниця, функціонує нормально.

Нагадаємо, 3 листопада поблизу міста Мазарі-Шариф на півночі Афганістану стався землетрус магнітудою 6,3.

Підземні поштовхи спричинили численні руйнування, зокрема пошкодили історичну Блакитну мечеть – одну з головних святинь країни. Загинули 20 людей.

