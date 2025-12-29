Китайская Народная Республика прокомментировала переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись во Флориде.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь во время брифинга.

Позиция Китая по переговорам во Флориде

Спикер МИД Китая отметил, что Пекин внимательно следит за дипломатическими контактами вокруг войны в Украине и принимает во внимание результаты встречи украинской и американской делегаций на высшем уровне.

По словам китайского дипломата, КНР поддерживает все шаги, которые способствуют прекращению боевых действий и достижению политического урегулирования.

— Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и надеется, что стороны путем диалога и переговоров как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, — заявил Линь Цзянь.

Напомним, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа состоялась 28 декабря во Флориде.

После переговоров стороны заявили о прогрессе в консультациях по прекращению войны и обсудили гарантии безопасности для Украины.

Во время совместной пресс-конференции Дональд Трамп сообщил, что переговоры остаются сложными, в частности из-за вопросов территорий и безопасности, но стороны продолжают поиск решений вместе с европейскими партнерами.

