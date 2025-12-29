Китайська Народна Республіка прокоментувала переговори між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, які відбулися у Флориді.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь під час брифінгу.

Позиція Китаю щодо переговорів у Флориді

Речник МЗС Китаю зазначив, що Пекін уважно стежить за дипломатичними контактами навколо війни в Україні та бере до уваги результати зустрічі української та американської делегацій на найвищому рівні.

Зі слів китайського дипломата, КНР підтримує всі кроки, які сприяють припиненню бойових дій та досягненню політичного врегулювання.

— Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню української кризи, і сподівається, що сторони шляхом діалогу та переговорів якомога швидше досягнуть справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, — заявив Лінь Цзянь.

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського і американського лідера Дональда Трампа відбулася 28 грудня у Флориді.

Після переговорів сторони заявили про прогрес у консультаціях щодо припинення війни та обговорили безпекові гарантії для України.

Під час спільної пресконференції Дональд Трамп повідомив, що переговори залишаються складними, зокрема через питання територій і безпеки, але сторони продовжують пошук рішень разом із європейськими партнерами.

